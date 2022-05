La stagione della Juventus è terminata da poco, ma c'è chi è già al lavoro per farsi trovare pronto per il prossimo anno. Parliamo di Adrien Rabiot che, sul suo profilo Instagram, ha condiviso una foto con il fratello, alla fine di un allenamento congiunto. Tante le voci di mercato in questi giorni, per questo non sfugge il dettaglio di Rabiot con la maglia di allenamento della Juve.