Anche Rabiot sul piede di partenza? Dopo tre anni a Torino con tre allenatori differenti, per La Gazzetta dello Sport, Adrien sarebbe pronto ad abbracciare nuove prospettive di carriera. Il suo profilo non lascia indifferenti molti club di Premier League, il campionato l'ha sempre affascinato. Rabiot, che pure aveva sfiorato il City da ragazzino, avrebbe dunque deciso di guardarsi attorno, si sente pronto per nuove sfide.



OCCHIO A CONTE - Per Gazzetta, potrebbe suscitare l'interesse del Chelsea allenato da Tuchel, che già lo voleva al Psg. I Blues pianificano infatti un mercato da 230 milioni e la Juve potrebbe accontentarsi di una trentina, anche perché il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2023. Occhio poi al Tottenham di Conte, piazzatosi quarto e quindi qualificato per la Champions.