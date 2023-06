Juve che ufficializza Rabiot pic.twitter.com/KJgSCc2tE1 — Pri(demon)th Giuls (@JGiuls_) June 27, 2023

L'indizio social è emblematico, la storia tra lae Adriencontinuerà per (almeno) un'altra stagione: sul proprio canale broadcast, infatti, il club bianconero ha appena pubblicato due emoji - un cavallo e una clessidra - che lasciano pochi dubbi, facendo trapelare che per l'annuncio deldi contratto sia ormai questione di poche ore.- La decisione, come raccontano i colleghi di Calciomercato.com, è stata presa dal giocatore in prima persona, con la consapevolezza di poter continuare a lavorare con Massimiliano, il tecnico che ha saputo esaltarlo meglio di chiunque altro, e con un gruppo di compagni che hanno provato a farlo sentire il più importante possibile anche in queste ultime settimane, al punto da convincerlo a respingere gli assalti diprima epoi.- Con mammarestavano da definire solo gli ultimi dettagli: nelle scorse ore si è trattato sostanzialmente per i, i proverbiali oneri accessori che al momento della prima firma, quella del 2019, pesarono in realtà per circa 1,5 milioni di euro, molto poco rispetto ad altre operazioni. L'affare, poi, dovrebbe consistere in un. I bianconeri, dunque, hanno raggiunto l'obiettivo. Che, tra l'altro, non pregiudica la possibilità di portare a Torino anche un altro centrocampista di livello, con Sergejsempre in cima alla lista dei desideri.