Adrienha parlato ai microfoni di Sky dopo- Prima doppietta? No, ne avevo fatta una al PSG. Sono contento, soprattutto per l'atteggiamento della squadra. L'importante era vincere, stasera abbiamo fatto bene, un po' meno nel secondo tempo ma siamo sulla strada giusta.- Sto dando sempre il 100%, Allegri si fida di me, per lui è importante avere un giocatore che può fare l'equilibrio della squadra. Sono contento, mi sento bene, abbiamo avuto un po' di difficoltà ma tra Bologna e oggi stiamo facendo bene.- Sarà un'altra gara fuori, senza i nostri tifosi, dovremo essere concentrati ma se abbiamo questo atteggiamento possiamo vincere, dobbiamo continuare così.