Adrienha parlato alla vigilia dianche ai microfoni di Sportmediaset. Ecco le sue dichiarazioni.– "Abbiamo parlato, prima del Milan abbiamo fatto bene. Non dobbiamo dimenticare quanto fatto prima. Sabato è stata una partita dura, ma dobbiamo andare avanti. La Champions è un’altra cosa e vogliamo fare bene, un grande risultato. E giocare bene per andare avanti per conquistare gli ottavi di finale contro il Benfica"."La questione è più mentale che fisica. Stiamo bene, stiamo lavorando bene. Dobbiamo fare in partita quello che facciamo bene in allenamento, qui dobbiamo migliorare. Adesso dobbiamo vincere, non possiamo fare altro. Quindi quelli che iniziano la partita devono dare tutto per fare bene, come quelli che entrano dalla panchina".– "Ha il sostegno della squadra. Io vado in campo per fare bene per la società, il mister e i compagni di squadra. Siamo tutti con il mister. Lui ci dà la sua fiducia. Noi siamo tutti uniti, insieme, nella stessa barca. Dobbiamo fare bene tutti".