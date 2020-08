Adrien Rabiot, centrocampista della Juve, parla ai microfoni di JTV nell'immediata vigilia della sfida contro la Roma: "Che gara mi aspetto? E' un match particolare, l'ultima gara della stagione è un po' strana ma dobbiamo vincere per festeggiare ed è un match importante per preparare la gara di venerdì in Champions League".



SULLO SCUDETTO - "Ho vinto molto a Parigi e vincere anche qui è molto importante. E' un campionato molto difficile, più di quello francese. E' stata una stagione molto sofferta e vincere in questa maniera è molto importante".