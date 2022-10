Adrienha parlato dopoanche ai microfoni di Infinity.- "La mia doppietta è molto importante e mi rende molto contento, soprattutto perché è in Champions, più difficile. Potevamo fare più gol, contano anche quelli, anche se la gara è stata buona. Loro hanno spinto tanto, dobbiamo lavorare anche su questo e sistemare alcune cose in difesa. Possiamo anche difendere bassi, ma dobbiamo farlo meglio e su questo c'è da lavorare".- "Avevamo bisogno di queste vittorie, sabato ci aspetta una gara difficile a Milano ma sono fiducioso, oggi e con il Bologna abbiamo dimostrato certe cose. Con questo atteggiamento possiamo fare bene anche con le big".- "Sono importanti per la fiducia. Però ho sempre detto che, anche se mi piace segnare, non importa chi lo fa. Stasera è toccato a me e sono contento, anche Angel ha fatto molto bene, ci serviva un giocatore così, che potesse fare gli assist grazie al suo mancino".