La famosa quota 100. Di cosa parliamo? Delle cifre raggiunte dalla Juventus con la nuova sponsorizzazione arrivata da Jeep. Il brand di Fiat Chrysler Automobiles, legato dal 2012-13 al club bianconero, continuerà per altri tre anni e arriverà fino al 2024. I numeri però sono cambiati: 45 milioni fissi più bonus legati ai risultati sportivi, chiaramente per ciascuna stagione. Come riporta il Corriere dello Sport, "s tratta di un incremento di 3 milioni, rispetto ai 42 milioni versati da Fca nelle ultime due stagioni, la scorsa e quella in corso. A completare l’opera ci pensa lo sponsor del retro-maglia. La Juve ha un accordo fino al 2022 con Cygames, colosso giapponese dei videogiochi: frutta 6 milioni a stagione".