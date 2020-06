Due giorni di riposo, oggi la ripresa. La Juve è tornata ad allenarsi alla Continassa, dove ad accoglierla non c'era solo il sorriso di Maurizio Sarri:Non un problema per i bianconeri, che anche in questi giorni si stanno godendo il fresco della città, quasi come fosse un ritiro vecchio stampo.In ogni caso, è ripartita la conta dei disponibili per la gara contro il Milan. Fuori- il primo quest'oggi ha proseguito con il lavoro fisioterapico -, qualche dubbio s'insinua su. Entrambi, infatti, non hanno nuovamente partecipato alla seduta insieme ai compagni:Insomma, si vedrà. Intanto i bianconeri oggi sono scesi in campo con la nuova maglia d'allenamento : divisi in rossi e bianchi, il tecnico toscano li ha spronati sul classico lavoro di possesso e ripartenza.Benzina nelle gambe, polmoni al massimo: sta per ripartire il calcio e bisogna essere pronti a prendersi tutto.