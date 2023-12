Gli errori iniziali contro il Sassuolo possono essere stati un capitolo difficile, ma poi Wojciechè passato in modalità top player. Contro l'Atalanta, ha compiuto un vero miracolo sulla punizione di Luis Muriel, un intervento decisivo che ha contribuito in modo significativo a questa corsa della. Nel match contro il Milan, Szczesny ha regalato un capolavoro parando la girata diquando la partita era ancora sullo 0-0, dimostrando il suo valore con una parata da tre punti. Anche contro la Fiorentina, nonostante la Juventus fosse in vantaggio, le sue parate decisive, inclusa una miracolosa su Cristiano Biraghi, hanno contribuito a blindare l'1-0 e a salvare almeno altri due punti.Poi, nel confronto con ilall'Allianz Stadium, nonostante il gol di Federicoabbia rubato la scena, le uscite decisive di Szczesny, in particolare nel respingere il tiro di Giovanni, hanno avuto un impatto fondamentale. Anche se alcuni dettagli tecnici possono essere oggetto di discussione, le sue prestazioni hanno contribuito notevolmente alla scalata della Juventus in classifica, cancellando la serata negativa contro il Sassuolo e posizionando il portiere polacco come uno dei protagonisti principali di questa squadra che continua a sognare lo scudetto.