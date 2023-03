Come racconta Gazzetta, dopo il Benfica si torna a Lisbona. Brutto cliente, questo, rivale cittadino di quelle Aquile che hanno eliminato la Juve dalla Champions. Ed è proprio un club da Champions, così come la Juve, anche lo Sporting. L’ha persa a novembre nelle condizioni ideali: in casa, gli bastava un pari contro l’Eintracht (battuto a Francoforte 3-0...), eppure ha perso 2-1 a meno di 20 minuti dalla fine, dopo essere andato in vantaggio. Ma non si è abbattuto e ha “investito” seriamente sulla Europa League. Nei playoff ha sbattuto fuori il Midtjylland danese, che nei gruppi aveva rifilato 5 gol alla Lazio. E negli ottavi ha superato la regina della Premier, l’Arsenal, vincendo ai rigori all’Emirates, dopo il pari (2-2) a Lisbona.