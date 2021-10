Aaron Ramsey ha giocato più minuti con il Galles che con la Juventus: è un dato, riportato da Enrico Turcato di Opta: negli ultimi 7 mesi, da marzo a oggi, il gallese ha figurato per più tempo con la maglia della sua nazionale.Intanto Ramsey dovrebbe tornare a disposizione per il post sosta: già con la Roma potrebbe essere nuovamente alle dipendenze di Allegri. Condizionale d'obbligo dati gli ultimi problemi patiti dal centrocampista ex Arsenal, che anche con il Toro era fuori per un risentimento.E il mercato chiama: tornerebbe volentieri in Premier, Aaron.