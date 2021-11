Tuttosport in edicola racconta il momento di Alvaro, pronto a fare la differenza nella sfida con la Lazio, ora che ha ritrovato il gol con la Spagna e cerca il riscatto dopo il mese difficile in bianconero. Una possibile svolta? Come spesso capita, il contropiede. Che Alvaro dirige e chiude perfettamente. "Questo atteggiamento, che gli scatti di Morata possono indurre ed esasperare, può provocare la creazione di uno spazio tra difesa e centrocampo prezioso per i bianconeri. Prezioso come il Morata giusto al momento giusto", si legge sul quotidiano.