Ronaldo per tutti, ma in particolare tutti per Ronaldo. La Juve ora si gode un attacco stellare, aiutata anche dalla vena realizzativa di un Alvaro Morata già apparso assolutamente a suo agio nell'ambiente bianconero. Del resto, Paratici l'ha preso per questo: conosce bene l'ambiente, specialmente i suoi compagni. La famiglia l'ha riaccolto ben volentieri, dandogli massima fiducia. In attesa di Cristiano. IPOTESI TRIDENTE - Come racconta Tuttosport, "vedere in campo dall’inizio Ronaldo, Morata e Dybala è difficile, ma non impossibile a priori". Il motivo? Sta proprio nella versatilità dell'attaccante spagnolo. Del resto, Alvaro "ha il passo e la fisicità per allargarsi sulla fascia (già Allegri lo aveva impiegato in quel modo), che ovviamente abbandonerebbe in fase offensiva". A quel punto, sarebbe Dybala a passare sulla trequarti, in una rotazione perfettamente in linea con le idee di Pirlo. Non è detto che funzioni, ma i tifosi spingono...