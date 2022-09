Adesso, molto umanamente e ancor più direttamente: come si fa a non esaltarsi davanti a queste prestazioni di? Va bene, va bene: hanno ragione tutti gli altri, ché il ragazzo si farà a prescindere dalle spalle strette, ma allo stesso tempo non si può fare affidamento su una manciata di buone prestazioni senza il supporto di partite probanti, pure dal punto di vista mentale. Eppure, se c'è una storia da raccogliere in questo (tutto sommato) buon inizio di stagione della Juve, è proprio la vicenda Miretti.Allegri gli ha cancellato anche l'alibi del ragazzo: se un giocatore è forte, gioca.Se non avesse trovato una deviazione sulla trequarti, probabilmente anche uno dei due destri tentati verso la porta sarebbe finito in rete. Sono note positive.. Un talento da notti importanti: perché la scorsa stagione è stata solo l'inizio, le prestazioni con Roma e Spezia diventano piacevoli abitudini.Il tutto, poi, sotto gli occhi di. L'argentino non andrà a calpestare la sua zolla, però può tagliargli posto, spazio, minutaggio. Dipenderà tutto dalle intenzioni di Allegri su Locatelli, pronto a sbarcare sul lato del centrocampo e dunque a togliere prospettive proprio a Fabio.Il percorso resta però netto, in mezzo a mille partite, impegni enormi, situazioni da gestire.Sono rose e fioriranno. Prima di ogni altro, l'ha capito la società, brava a spingere sulla sua permanenza.