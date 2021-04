Aggancio, tunnel e palla in rete

Mesdames et Messieurs: Arkadiusz Milik #Ligue1 #DAZN pic.twitter.com/cgyACGwGzx — DAZN Italia (@DAZN_IT) April 10, 2021

Prima lo scatto in profondità, poi l'aggancio perfetto, infine il tunnel e la palla in rete. Il gol segnato danell'ultima partita delcon il(terminata in uno spettacolare 3-3). E la Juve osserva, pure interessata, perché il nome del polacco non è mai uscito dai radar. Anzi.Come raccontato dal Corriere dello Sport qualche giorno fa, c'è infatti un accordo secondo cui il centravanti sarebbe libero di lasciare la società francese se si facesse avanti una squadra che sarebbe disposta a pagare la clausola di circa 15 milioni di euro tra parte fissa e bonus.