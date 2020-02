E' un mese già decisivo per la Juventus e Maurizio Sarri. Nei prossimi trenta giorni, infatti, i bianconeri giocheranno in tutte e tre le compeitizioni in cui sono impegnati: Coppa Italia, Champions League e campionato con lo scontro diretto contro l'Inter all'Allianz Stadium fissato per l'inizio di marzo. Trenta giorni di fuoco nei quali la Juve capirà il futuro della stagione, 30 giorni già decisivi perché iniziano gli incontri da dentro o fuori nelle coppe e pure quello con l'Inter di Conte allo Stadium sa di finale o magari, semifinale scudetto, vista la presenza della Lazio che non molla il duo di testa.



RESTO DELLA STAGIONE - La Juve avrà la fortuna di giocare entrambi gli scontri diretti a casa propria, all'Allianz Stadium. L'appuntamento con l'Inter è il primo marzo, quello con la Lazio alla fine di aprile. Chissà se per allora i biancocelesti saranno ancora appesi alla lotta per il tricolore. A febbraio, tra l'altro, la squadra di Inzaghi giocherà la partita da recuperare con il Verona e in caso di vittoria si poterà a solo due lunghezze (se queste resteranno le distanze) dalla Juve. Fra 30 giorni la Juve potrebbe sapere già tutto oppure (come sperano tutti alla Continassa) non sapere ancora nulla della stagione che sarà e di quanti obiettivi porterà a casa la squadra. Febbraio è solo il primo dei mesi decisivi, ma è uno di quelli in cui si giocano in tutte le competizioni e in cui per sbagliare è ancora troppo presto. La Juve con la rosa che ha non vuol rinunciare a niente e anche le sfide di campionato, con una classifica così corta, somigliano tanto a gare ad eliminazione diretta. In un mese la Juve si gioca già tutto.



@lorebetto