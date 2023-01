La penalizzazione di 15 punti ha ovviamente cambiato il campionato della Juventus e gli obiettivi. Raggiungere il quarto posto sembra una missione quasi impossibile visto che dista 14 punti. Ne parla il Corriere della Sera secondo cui l'obiettivo realistico per la squadra di Allegri è si l'Europa ma quella minore, ovvero la Conference League con il settimo posto in classifica. Su questo fronte i bianconeri sono i favoriti, sempre che non ci siano altre penalizzazioni.