MANTENERE GLI EQUILIBRI PER IL SOGNO SCUDETTO



MERCATO CHIUSO?

nel posticipo della 20° giornata contro il Sassuolo, ma soprattutto sembra aver cambiato pelle dall'inizio del nuovo anno. Già, perchè se andiamo oltre alle vittorie ottenute, si evince senza ombra di dubbio come la squadra du Allegri sia diventata più prolifica anche in zona gol, segnando 15 gol in 4 partite disputate tra campionato e Coppa Italia. Chiaro segnale che qualcosa sia scattato, ma soprattutto, che finalmente gli attaccanti bianconeri abbiano iniziato a rendere al meglio. Basti pensare alla doppietta messa a segno da Dusan Vlahovic nella sfida di ieri sera, alla quale si è aggiunta anche quella del suo compagno di reparto Federico Chiesa.Se per duellare con l'Inter fino all'ultima giornata 'servivano' i gol degli attaccanti, beh, non si può dire che delle risposte in tal senso non siano arrivate, anzi. Ecco perchè, con i tifosi juventini che sognano, nonostante non siano arrivate delle risposte positive in ottica mercato. Già, perchè sulla questione è intervenuto il diretto interessato, Cristiano Giuntoli, che nel pre partita della sfida contro i neroverdi aveva esordito così ai microfoni di DAZN: "In questo momento noi rimaniamo così, abbiamo deciso di chiudere il mercato. Abbiamo pensato di dare fiducia a questi ragazzi. Stasera sarà delicata, avremo un senso di rivalsa, vogliamo vincere per staccare il quinto posto, quello è il nostro obiettivo". Risposte che però continuano ad arrivare dal campo di partita in partita, con la squadra di Allegri che sta

Dunque, non sembrano esserci ulteriori dubbi sul fatto che gli equilibri della squadra non vadano toccati, o, modificati, ma è elatrettanto vero che anche ad inizio stagione Giuntoli aveva escluso mosse di mercato, invece. Ecco perchè non possiamo escludere a priori ulteriori mosse in entrata dei bianconeri, ma se davvero il mercato dovesse arrestarsi qui, questo gruppo può ambire allo scudetto, basta crederci.