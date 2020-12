Dopo tanti infortuni, Aaron Ramsey sembra aver ingranato la marcia giusta. Il gallese sta vivendo un buon momento ma secondo il Daily Mail la Juve ha le idee chiare sul suo futuro: i bianconeri sono aperti ad ascoltare eventuali offerte per l'ex Arsenal, che ha il contratto in scadenza nel 2023 e per la società rappresenta una plusvalenza da sfregarsi le mani. Ramsey infatti è arrivato a parametro zero dalla Premier League, e la prossima stagione potrebbe lasciare la Juve.