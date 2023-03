La vittoria contro la Sampdoria ha portato un ulteriore boccata di ossigeno in casa, con la società che ora più che mai è alle prese con le vicende legate all'inchiesta avviata dalla procura federale nel mese di gennaio e che, si sta evolvendo soprattutto in questo ultimo periodo. Ma tornando al campo, ci sono ancora diverse lacune da colmare, come l'inspiegabile blackout che ha visto i bianconeri assentarsi letteralmente dal campo per 60 secondi, quelli che sono bastati alla squadra di Stankovic per riportarsi in perfetto equilibrio al duplice fischio. Juve che è stata poi trascinata dal talento dei giovani, Fagioli, Miretti e Soulè su tutti, oltre che dalla solidità e dall'esperienza dei veterani, tipo: Danilo e Cuadrado.' - Ma a lasciare il segno è stato anche l'ex centrocampista del Sassuolo Manuel, rivelatosi si una certezza sin da inizio stagione, ma che aveva avuto delle vistose difficoltà nelle ultime uscite contro Spezia, Roma e Friburgo. Sembrava infatti molto statico e privo di idee nelle gare precedenti, inserendosi poche volte e lanciando i propri compagni in porta ancora meno. Totalmente differente, invece,, dovegrazie alle sue doti migliori: la visione di gioco e il lancio in profondità. Ma dei miglioramenti si sono visti anche in zona gol, dove si è presentato con maggior frequenza nell'area avversaria e provando anche una buona dose di. Ecco, questo è il vero Locatelli, quello che tutto il popolo bianconero vorrebbe vedere in ogni singola gara.