Beato chi ha in squadra Federico. È la sensazione che ha lasciato la sfida di ieri sera tra Italia e Macedonia del Nord, in cui l'esterno dellaha brillato di quella luce pura tipica dei fuoriclasse, trascinando gli azzurri a una vittoria pesantissima e facendo venire l'acquolina in bocca ai tifosi bianconeri che sperano di ritrovarlo alla Continassa nello stesso stato di forma, possibilmente subito dopo la sosta per il big match contro l'Inter. Un vero e proprio gioiello, che nessuno vorrebbe mai farsi scappare. Ecco perché a Torino il suodi contratto è considerato una priorità assoluta, tanto più in virtù di quella scadenza fissata in un 30 giugno 2025 che ora sembra davvero vicino.- Come raccontano i colleghi di Calciomercato.com, Cristianoè al lavoro già da tempo per trovare la soluzione migliore per blindare Federico, nell'interesse di tutti, e nelle scorse settimane ha incontrato l'agente del giocatore, Fali. Il summit è servito per ribadire le richieste del classe 1997, che attualmente guadagna 5-6 milioni di euro netti a stagione, e quantificare la distanza rispetto all'offerta del club, da ridurre il più possibile per arrivare alla fumata bianca.- Nel frattempo, però, in casa Juve sta prendendo sempre più quota l'ipotesi di proporre a Chiesa un, ovvero un prolungamento di un solo anno che consentirebbe alla Vecchia Signora di avere un margine di tempo più ampio per trattare e, nel mentre, respingere le sirene di mercato provenienti soprattutto dall'Inghilterra. I colloqui proseguiranno, senza eccessiva fretta. L'azzurro, da parte sua, ha lanciato un segnale chiaro. Ora la palla passa alla Juve.