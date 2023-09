. Al Mapei Stadium Domenicoera forse l'uomo più atteso. La sfida contro lanon poteva essere casuale per lui, che nei mesi scorsi è stato più vicino che mai a indossare la maglia bianconera, quella per cui a un certo punto del mercato si è persino auto-escluso dalla rosa delnella speranza di concretizzare finalmente il tanto rimandato "salto" in una big. Ecco, ieri sera il classe 1994 ha scelto il modo migliore per farsi rimpiangere da Madama: gol a parte, l'azzurro ha messo in seria difficoltà gli avversari soprattutto nel secondo tempo, salendo in cattedra con il suo mix di qualità e genialità che già si era intravisto in quella magia d'esterno con cui aveva mandato in porta ArmandE chissà poi che, oltre a "punirla", Berardi non possa anche aver convinto la Juve a riprovarci con maggiore decisione a gennaio, cercando la strategia giusta per sfondare la resistenza dei neroverdi. Come riflette La Gazzetta dello Sport, infatti, il match di ieri sera ha fatto capire come ciò che manca ai bianconeri sia proprio un fantasista come lui, che insieme a Dusane Federicopotrebbe fare faville. L'ad Giovanni, da parte sua, non ha escluso categoricamente un addio invernale della punta di diamante del Sassuolo. Certo Alessionon se ne priverebbe volentieri, ma per il momento a sorridere è lui. La Juve, invece, si mangia le mani...