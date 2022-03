C'è solo un giocatore per ora, tra quelli bianconeri in scadenza, certo di uno spazio nell'agenda di Arrivabene e Cherubini. Si tratta di Mattia De Sciglio, che secondo La Gazzetta dello Sport incontrerà la dirigenza della Juve la prossima settimana, per discutere del suo possibile rinnovo: nel suo caso la base di partenza è un contratto da 2.5 milioni di euro, che come annunciato verrà ritoccato verso il basso.