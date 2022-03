La questione rinnovi terrà banco nelle prossime settimane, in casa Juventus. Tra i calciatori in scadenza, c'è anche il portiere Mattia Perin. Secondo quanto riporta calciomercato.com, il calciatore avrebbe accettato il ruolo di secondo e sarebbe intenzionato a rinnovare: per lui, pronto un biennale, con opzione per il terzo anno.