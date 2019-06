La Juve dovrà tornare a fare almeno una cessione eccellente. E' quanto riporta il Corriere di Torino, che spiega "Verosimilmente, questa estate i bianconeri torneranno a fare ragionamenti del genere. Il budget per gli acquisti sarà definito anche dalle cessioni e un primo tesoretto può essere portato da Rogerio, di rientro a Torino dopo due stagioni al Sassuolo. Il prossimo obiettivo è comunque quello di portare a termine una cessione come quelle dei vari Audero e Mandragora, solo per citarne due, con incasso superiore ai 15 milioni. Un altro che torna per ripartire è Gonzalo Higuain; solo un veto di Maurizio Sarri potrebbe cambiare il destino del Pipita che non ha comunque brillato nei suoi mesi londinesi. La Juve però deve cederlo per almeno 36 milioni, per evitare una minusvalenza e a proposito di bilanci e plusvalenze, sono tanti i calciatori bianconeri che fanno gola ai top club europei". Un vetrina anche Mandzukic e il più costo Douglas Costa.