Le parole di Massimilianoscivolano velocemente mentre in conferenza stampa presenta la gara di domani tra il Genoa e la sua Juventus. Ma ce ne sono alcune che fanno fatica a fluire, perché sono più pesanti e si incagliano prima nelle orecchie e poi nella testa di chi lo ascolta. Tra queste, l’analisi sul gruppo di quest’anno: “Quello che mi ha sorpreso è che siamo diventati una squadra velocemente e la disponibilità che i ragazzi hanno uno per l'altro.che mette gli obiettivi personali davanti a quelli della squadra e dobbiamo continuare così”.Non ci sono primedonne quest’anno, questo presuppone il fatto che qualche figura scomoda nello spogliatoio in passato ci fosse e che la sua partenza abbia permesso che il gruppo si amalgamasse al meglio fino a raggiungere quel clima che si autoalimenta anche grazie ai risultati raggiunti.