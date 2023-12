Ci sono vittorie che ti lasciano inevitabilmente consapevolezze diverse, sussulti di orgoglio che disegnano una traiettoria chiara:. E' la prima volta che può dirlo senza il timore di sembrare indisponente, o comunque eliminando la sensazione di essere in debito con la fortuna. Certo che c'è stata, quest'ultima. Ma è diventata un elemento come un altro, una parte del tutto, e non l'emblema di una stagione da lotteria. Semplicemente, e molto pragmaticamente: la Juventus è una squadra forte, ha nell'arsenale tutto ciò che può avere, e da qui in avanti deve solo sperare che l'Inter non parta in fuga solitaria. Che viva alti e bassi, come comuni mortali.E' la prima volta che la Juve si trova ufficialmente a rincorrere. Con Pirlo l'aveva fatto fino a un certo punto, con Allegri non si era mai neanche avvicinato. Max è tornato sulla bontà del lavoro dello scorso anno, ma probabilmente sbaglia a indicare i frutti maturi da mettere in mostra: questo McKennie disciplinato è una chicca, la crescita dicontinua a stupire,(a parte gli errori) ha mostrato una crescita nel collettivo che aiuta quasi quanto i gol che non riesce più a fare.: è ufficialmente e per la prima volta dall'anno del debutto di Conte - chiedendo scusa agli scaramantici - che veste i panni dell'inseguitrice, un mestiere a suo modo meraviglioso. La pressione ce l'hanno gli altri, però gli occhi sognanti ce li hai tu.Allegri è sereno. Si gode l'attimo. L'ennesimo 1-0 e l'ennesima sera in cui ha avuto ragione. Ha trovato un assetto, lo difende, non inventa nulla di diverso e niente di diverso sa di poter inventare. Per il resto, parla la classifica. Lo stupore nel vederla e l'emozione incredibile di chi sa che adesso proprio no, non può accontentarsi.Non per destini forti, bensì per destini stabili. Sarà quello che fa la differenza.