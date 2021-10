"Un mese di settembre eccellente per Fede. Una crescita costante, assist decisivi, gol che hanno mandato in visibilio i tifosi, come quello segnato al Chelsea, in Champions League. Proprio i tifosi lo hanno nominato MVP OF THE MONTH POWERED BY EFOOTBALL per il mese scorso.E proprio i tifosi, c'è da giurarlo, lo applaudiranno a scena aperta quando, dopo la fine del riscaldamento pre Juve-Roma di questa sera, Fede riceverà il premio!Grande Fede!"