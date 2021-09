Stasera si festeggia. Anzi: si festeggiano., inaugurato l'8 settembre 2011, il club ha deciso di approfittare di questa serata di gala contro il Milan per celebrare la casa che dal 2017 ha aggiunto il marchio Allianz sul suo nome.Secondo l'anticipazione di Tuttosport, la festa ripercorrerà gli anni di vittorie dello Stadium, e avrà anche un momento molto toccante. Come la dedica a Francesco Morini, scomparsi il 31 agosto: il ricordo è ancora fresco e sarà accompagnato dagli applausi dei tifosi. Così, prima del fischio d'inizio, sarà osservato un minuto di silenzio in memoria del difensore.Tempo al tempo e presto arriverà anche il 'fratellino' dello Stadium. Per TS, da tempo la Juve vuole costruire un nuovo impianto da massimo seimila posti di capienza. Lì potrebbero giocare l'Under 23 (oggi ad Alessandria) e le Juventus Women, oltre a qualche gara dell'Under 19. Il piccolo Stadium potrebbe essere realizzato sull'area dell'attuale PalaTorino, da tempo in disuso e nella zona dello Juventus Center.