A domanda diretta, Andrea Pirlo non ha risposto: questa sera giocherà Buffon? No, non dovrebbe andare così. Il titolare sarà Tek Szczesny, e a lui sarà affidata la porta nella gara più importante della stagione. In ogni caso, nel capoluogo emiliano si consumerà l'addio di Buffon, pronto a salutare la Juve dopo 20 anni e la parentesi al PSG. Potrebbe però anche essere l'ultima gara di un altro capitano, Chiellini. Ha il contratto in scadenza il 30 giugno, compirà 37 anni ad agosto e sta trattando con Agnelli la possibilità di prolungare ancora di un anno la sua avventura in bianconera oppure smettere.