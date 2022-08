Gleison... sotto esame. Quella di questa sera contro lasarà una partita importante per il nuovo difensore della, non solo perché dovrà guidare ancora una volta il reparto in assenza di Leonardo, ma anche perché sarà un osservato speciale tra i giocatori in campo: sugli spalti, infatti, sarà presente anche Matheus, collaboratore nonché figlio di, il CT del, interessato a monitorarlo per un'eventuale convocazione con laverdeoro. La difesa della squadra è già ben consolidata con Thiago Silva, Marquinhos e Militao, che dovrebbero essere sicuri di una maglia, ma nel reparto rimane ancora un ultimo posto disponibile, che potrebbe essere assegnato proprio all'ex Torino.