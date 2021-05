Cinque anni sono passati e l'idea è rimasta sempre un nodo in gola, alla Continassa. In un colloquio con gli agenti di Ngolo Kanté, nell'estate del 2016, gli agenti del francese l'avevano proposto alla Juventus. Kanté sarebbe stato cedibile per una cifra adeguata, e i bianconeri ci avevano fatto più di un pensiero. Il problema? Furono i costi. Perché nelle intenzioni bianconere non c’è mai stata quella di pagare i 25 milioni di euro di clausola rescissoria richiesti dal Leicester: come è stato detto all’entourage del ragazzo, avrebbe potuto essere un’opzione solo in caso di sconto per trattare sulla clausola.