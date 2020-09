Secondo il Corriere della Sera, ieri mattina il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici avrebbe chiamato l'entourage di Milik e la Roma: se non sistemate tutto, puntiamo su un altro attaccante. E infatti è andata così. Come raccontato da Alfredo Pedullà attraverso Sportitalia, per il centravanti polacco si era fatto sotto il Tottenham. Giorni decisivi, anche se manca oltre una settimana alla fine del mercato. Staremo a vedere.