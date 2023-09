A volte ritornano. Dusanè ricascato in un errore fatto in passato nel corso della gara contro l'Empoli. In seguito al il rigore sbagliato, infatti, l’attaccante della Juve è quasi uscito dalla partita fino ad essere sostituito, da Allegri. Il serbo si è poi arrabbiato e colpito con un pugno la panchina, salvo poi abbracciare Chiesa dopo il gol del definitivo 0-2. La reazione in campo e al momento del cambio, comunque, non è piaciuta e su questo aspetto, come spiegato da Sky Sport, Allegri sta puntando molto per migliorare Vlahovic.