Di Maria sta trascorrendo le vacanze con la moglie, le figlie e gli amici e compagni di nazionale Paredes e Lo Celso, a Ibiza e ancora nulla di certo si sa sul suo futuro. La risposta che la Juventus sperava di ricevere non è ancora arrivata, anche se dal suo entourage assicurano che entro domenica arriverà l’atteso responso. El Fideo continua a fare melina all’infinito, spiega la Gazzetta, perché? "In realtà lui ha tutto l’interesse a temporeggiare, perché la sua prima scelta (così racconta chi lo conosce bene) è il Barcellona, che però si è fatto avanti finora solo in maniera virtuale: gli spagnoli infatti lo hanno chiamato promettendogli un contratto di un anno più o meno alle stesse cifre della Juventus, con la differenza però che prima di poter formalizzare l’offerta devono risolvere i loro problemi economici. Più che una proposta quindi è una promessa, che però a quanto pare è bastata a Di Maria per mettere la Signora in stand by, correndo anche il rischio di rimanere a mani vuote".