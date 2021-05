La Juventus che termina il campionato vincendo tutte le partite in casa e con il record di 102 punti in una stagione di Serie A. Tutto questo si materializzava il 18 maggio 2014, il giorno in cui Antonio Conte coglieva il suo ultimo trionfo da allenatore bianconero. Allo Stadium la Juve sconfiggeva 3-0 il Cagliari, e il tris fu un capolavoro assoluto di eleganza del "Principino" Claudio Marchisio: