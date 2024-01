C'è una foto, originariamente pubblicata in estate da Leonardo, che oggi ha riacquistato rilevanza tra i tifosi della. Lo scatto è stato realizzato alla Continassa e ritrae ciò che fu definito come il gruppo degli esuberi. Curiosamente, tutti coloro presenti in quella foto hanno poi lasciato la Juventus, eccezion fatta per, che lavorava a parte e non come un esubero. Tuttavia, oggi anche l'attaccante è sulla lista dei partenti, in vista dell'imminente accordo con l'Atletico Madrid, aggiungendo un nuovo capitolo a questa storia di cambiamenti nel mondo del calcio.