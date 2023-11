Dal sito ufficiale della Juve.Il 1° novembre del 1897 nasce la. Più volte il compleanno è stato festeggiato in campo. Ed è stata l'occasione per accompagnare una data così importante a una vittoria.Il compleanno numero 123 la Juve lo festeggia a, in uno stadio ancora vuoto per il Covid. I bianconeri il regalo lo fanno in campo, con una sonora vittoria per 1-4.la sblocca subito, al 14', pareggia Pobega alla mezz'ora. Ma presto i bianconeri dilagano, con una doppietta di, intervallata dal gol di Adrien