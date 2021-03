Una Juventus gioie e dolori, quella vista con la Lazio. Più gioie che dolori, ovvio: ma i primi venti minuti sono stati difficili da gestire e oggi sono duri da digerire. A prescindere dall'errore di Kulusevski, cos'è successo ai bianconeri, troppo schiacciati dal pressing biancoceleste? "Pirlo del dopo partita ha esaltato lo spirito battagliero dei suoi, capaci di non abbattersi dopo lo svantaggio figlio di un errore di Kulusevski e i primi 20 minuti regalati agli avversari. Tutto vero - si legge su La Gazzetta dello Sport -. Ma in realtà la Juve col Porto non potrà permettersi questi "lussi", in una gara dentro-fuori decisiva per proseguire il suo cammino in Champions".