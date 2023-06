Non ci sono solo gli scontenti. Ci sono pure gli indecisi, e chi concontinuerebbe volentieri. Un possibile addio dell'allenatore livornese, in direzione Arabia Saudita, potrebbe cambiare le carte in tavola e le dinamiche del futuro. Non per una questione di gioco o di moduli, ma per una scelta semplicemente di affinità e coerenza. A partire dalla situazione, proseguendo con quella legata a, raggiungendo poi i calciatori ancora indecisi sul da farsi: parliamo di, di, della possibilità chepossa effettivamente rescindere, pur avendo il contratto formalmente rinnovato. Poie...