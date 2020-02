La Juventus deve fare i conti con una lista dei diffidati che si è irrobustita. Con i gialli rimediati nella sfida del Bentegodi contro il Verona, Paulo Dybala e Leonardo Bonucci si sono aggiunti a Juan Cuadrado e Matthijs De Ligt. Tutti a quota quattro ammonizioni, tutti e quattro titolari (solo il fantasista argentino vive l’alternanza con Higuain) che devono fare un po’ di strategia per arrivare alla sfida del primo marzo contro l’Inter allo Stadium. Nel mezzo ci sono le partite contro Brescia e Spal: se un’ammonizione contro le rondinelle non sarebbe poi così grave perché la squalifica verrebbe scontata contro la squadra di Di Biagio, proprio a Ferrara non dovranno essere commessi errori, per evitare una spiacevole assenza contro i nerazzurri.