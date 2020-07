1









Quattro punti. È quanto basta alla Juventus per portare a casa il nono scudetto consecutivo, il primo trofeo dell’era Sarri. Dopo i punti lasciati per strada contro Milan, Atalanta, Sassuolo, i bianconeri non sprecano il quarto match point e battano la Lazio 2-1, con doppietta di Ronaldo e un Dybala sempre più decisivo. Quattro punti dice la matematica, che la Juve può agilmente conquistare nelle prossime due giornate. Giovedì, alle 19.30, la squadra di Sarri sarà attesa alla Dacia Arena, ad aspettarli ci sarà l’Udinese in cerca di punti salvezza. Lo step successivo sarà rappresentato dalla sfida casalinga contro la Sampdoria, domenica alle 21.45. Dunque con una vittoria e un pareggio in questi due scontri, sarà gloria per la Juve con tre giornate d’anticipo, ma può bastare anche meno.



PERCORSO INTER E ATALANTA – È questione di giorni, forse due, perché se l’Inter non farà risultato a San Siro contro la Fiorentina, allora la gioia del nono scudetto può arrivare anzitempo. Vincendo contro l’Udinese, la Juve deve sperare in una non vittoria contro i viola, oppure può anche pareggiare, ma a quel punto la banda di Conte dovrà perdere. Anche per l’Atalanta le speranze restano aggrappate ad un miracolo. Supponendo sempre come ipotesi i tre punti alla Dacia Arena, agli orobici non servirebbero nemmeno due vittorie consecutive prima contro Bologna e Milan, alla luce degli scontri diretti che restano favorevoli alla Juve. Insomma, la matematica sorride alla Juve, chiamata a compiere lo sforzo finale per archiviare un campionato combattuto, criticato e storico per gli avvenimenti recenti. Anche perché il 7 agosto, la Juve dovrà ribaltare lo svantaggio iniziale contro il Lione nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. E saranno le calde e afose notti europee a dare un giudizio sull’intera stagione.