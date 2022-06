Piovono offerte per Giacomo Vrioni. Secondo quanto riportato da Il Corriere Adriatico, il centravanti classe 1998 di proprietà della Juve ha ricevuto ben quattro proposte ufficiali da Francia e Olanda, dopo l'ottima stagione disputata in prestito al WSG Swarovski Tirol che lo ha visto segnare 21 gol. Il suo futuro, comunque, è ancora tutto da decidere: l'attaccante, infatti, potrebbe essere valutato in ritiro da Massimiliano Allegri, con la possibilità di essere impiegato come quarta o quinta punta.