Sono quattro itra, che domani si affronteranno nel primo atto della semifinale didopo le sfide di Champions disputate tra il 2015 e il 2016. Il bilancio è di due vittorie per i bianconeri (2-0 in casa e 3-1 in trasferta), un pareggio (0-0) e un successo per gli spagnoli (1-0 in terra iberica).