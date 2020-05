La Juventus insegue un centravanti. Non è più un segreto, ormai, dopo i tentativi dei bianconeri lo scorso anno per Mauro Icardi. E proprio l'argentino, conteso tra Inter e Psg, potrebbe essere il nome che ritorna, anche nella prossima sessione di mercato: eppure, come riporta Tuttosport, non è tra i preferiti. Infatti, per lo stile di gioco della Juve, sono più calde le piste che portano ad Arkadiusz Milik del Napoli e Raul Jimenez del Wolverhampton. Defilato, invece, anche Gabriel Jesus del City.