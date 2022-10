. Sono loro quattro, probabilmente, le uniche note positive dellavista ieri sera contro il, una squadra in enorme difficoltà che ha avuto uno "slancio" di cuore solo nel finale proprio grazie ai giovani subentrati, che hanno saputo dare la scossa ai compagni fino al pareggio sfiorato. A spiccare è stato soprattutto l'inglese, al suo esordio assoluto in, ma anche Miretti non è stato da meno, e la stessa cosa si può dire di Matias, per quanto l'argentino - un altro talento che ormai la prima squadra ha imparato a conoscere e apprezzare - si sia anche "mangiato" un gol.Ma cosa accomuna i quattro giocatori bianconeri citati in apertura, al di là della sufficienza piena in pagella meritata nella partita di ieri? Forse la. Potrebbe essere un caso, ma la verità è che, seppur per ragioni diverse, Milik, Kostic, Iling-Junior e Miretti hanno trascorso l'estate lontani da Massimilianoe dal suo staff, aggregandosi alla squadra solo a stagione di fatto iniziata: il polacco e il serbo per semplici ragioni di mercato, avendo lasciato rispettivamente ile l'ad agosto; per quanto riguarda i due giovani, invece, i tifosi ricorderanno che Miretti non ha partecipato alla lunga tournée negli Stati Uniti in quanto reduce dagli impegni con la Nazionale, mentre il compagno inglese ha lavorato fino a poche settimane fa agli ordini delladi mister Massimo, con cui era un titolare inamovibile. Due indizi (anzi quattro, in questo caso) fanno una prova: forse per Allegri,e colleghi è davvero tempo di fare qualche riflessione.