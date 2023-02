Ladopo la gara di oggi contro lo Spezia sarà attesa dal derby contro il Torino. Alex Sandro, Moise Kean, Manuel Locatelli ed Adrien Rabiot in caso di ammonizione si troveranno costretti a saltare il derby della Mole. Tutti quanti sono già diffidati e quindi a rischio squalifica per una gara, proprio come accaduto nel caso di Gleison Bremer che oggi contro lo Spezia non ci sarà.