Mancano solo 5 giorni al raduno della Juventus a Torino. Neanche il tempo di concludere una stagione che bisogna concentrare tutte le energie mentali per la prossima. Vacanze brevi, giusto il tempo per staccare necessariamente la spina da un’annata straordinariamente lunga e logorante, ma adesso è già il momento di ricominciare. E non sarà facile per Pirlo, alla sua prima esperienza in panchina in assoluto, una nuova avventura che inizierà senza alcuni punti cardine della squadra che Sarri ha lasciato in eredità. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il 24 agosto saranno assenti per infortunio alla Continassa De Ligt, Dybala, Douglas Costa e Khedira.