Qualcuno che dice che ilnon si ferma mai. Di certo non si ferma con l'inizio del campionato, che peraltro quest'anno inizia ancor prima del solito. Un ipotetico acquisto last minute, sul gong del 31 agosto, salterebbe però quattro giornate, che potrebbero già rivelarsi decisive per la prima parte - ipercompressa - di stagione: nel caso della, che con tutta probabilità manterrà le antenne ben drizzate fino all'ultimo istante, si tratta delle gare contro, in cui le possibilità di sbagliare sono praticamente ridotte a zero.